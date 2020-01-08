Сначала авиаудар, потом похороны. Иранского генерала Сулеймани похоронили со второго раза

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, убитого ранее американскими военными, похоронили в его родном городе Кермане. Об этом сообщает 8 января телеканал CNN.

Погребение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес удар по американским авиабазам в Ираке в качестве ответа на гибель военачальника (по данным СМИ, погибло более 80 человек). Гроб с телом Сулеймани расположили в «секции мучеников».

Изначально похороны были запланированы на 7 января. Но церемонию перенесли из-за большого скопления людей и давки, в результате которой погибло более 50 человек.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. В ответ ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.







