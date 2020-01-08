Под колесами автобуса, ехавшего в Финляндию, погиб военнослужащий. Водитель побоялся выйти на встречку

В ДТП с автобусом Ecolines, следовавшим из Петербурга в Хельсинки, на тёмном участке «Скандинавии» погиб 19-летний военнослужащий воинской части 02511 в Каменке. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 8 января.

Юноша приехал из Алтайского края и служил по контракту. В момент трагедии солдат не находился на службе, пишет 47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Водитель автобуса уточнил, что погибший был одет в гражданское и двигался примерно в полуметре от обочины. «Всё случилось утром, было темно, шёл мелкий дождь, так что заметил пешехода слишком поздно. Попытался избежать удара, но боялся больше выезжать на встречную полосу – там шёл грузовик или какой-то другой крупный транспорт», – рассказал он.

Стаж водителя 15 лет, за прошлый год нарушений ПДД за ним не зафиксировано.





Накануне около восьми утра на 103-м километре трассы «Скандинавия» автобус Ecolines насмерть сбил пешехода. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



