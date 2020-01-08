Пожар превратил день в ночь: в Новосибирской области загорелся торговый центр

Крупный пожар произошёл утром 8 января в городе Искитим Новосибирской области. Никто не пострадал, 30 человек спаслись.

Как сообщает областное ГУ МЧС, информация о пожаре в торговом комплексе «Центральный» (по данным NGS.RU, это местный рынок) поступила от горожан в 10:44 по местному времени. Первые пожарно-спасательные расчёты прибыли на место через две минуты. Со второго этажа двухэтажного мансардного здания шёл густой дым, настолько тёмный, что на фотографиях очевидцев небо казалось ночным. Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно смогли выбраться 30 человек.

К 13:05 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается, на месте работают 113 человек и 32 единицы техники.





Видео: YouTube/НГС.НОВОСТИ

