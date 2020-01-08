В то время, когда на Тореза под машину попали подростки, в Красногвардейском районе были сбиты две женщины

Почти в то же время, когда в Выборгском районе Петербурга погибли в результате ДТП двое несовершеннолетних пешеходов, ещё две серьёзные аварии с пешеходами случились в другом северном районе города – Красногвардейском.

Как передаёт «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Красногвардейскому району, 7 января около 17:05 на Заневском проспекте, 24, по предварительной информации, 29-летний мужчина на BMW сбил 40-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

65-летняя женщина попала под машину меньше чем через 15 минут, около 17:18, на проспекте Наставников, 21, сообщили в УГИБДД. Водитель с места ДТП скрылся, но известно, что он управлял ВАЗ-2112 и двигался на запрещающий сигнал светофора, когда женщина переходила там дорогу. Она также получила тяжёлые травмы.





Двое несовершеннолетних пешеходов были сбиты в 17:55 на проспекте Тореза, 9. Оба погибли.



