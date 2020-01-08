Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70

Стоимость барреля североморской Brent 8 января превысила 70 долларов – впервые с конца мая. Рост цен происходит на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Как сообщает РБК со ссылкой на Investing.com, на торгах в Лондоне стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent около 4:15 мск достигла отметки в 70,16 доллара, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня. В 6:40 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent достигла 70,73 доллара, а февральские фьючерсы марки WTI к этому времени выросли до 64,7 доллара, передаёт «Коммерсантъ».

Последний раз баррель Brent стоил дороже 70 долларов в конце мая и тоже был связан с событиями в районе Персидского залива: США обвинили Тегеран в нападении на два танкера в ОАЭ, а иранские военные пригрозили отправить американские корабли «на дно».

3 декабря цены выросли на новостях о смерти Сулеймани: стоимость Brent поднялась до $ 68,15, а WTI — до $ 63,81. Тогда аналитик Energy Aspects Амрита Сен в интервью CNBC объяснила, что нестабильность на рынке связана с отсутствием ответа на вопрос, как Иран ответит на гибель Сулеймани. Утром 8 января Иран атаковал военные объекты США в Ираке, погибло более 80 человек.







