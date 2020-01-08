Авария у площади Мужества стала уголовным делом. Водитель «КИА» сбил насмерть подростков

В ДТП в Выборгском районе Петербурга погибли двое несовершеннолетних пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 8 января.

Накануне у дома 9 по проспекту Мориса Тореза водитель «КИА Рио» наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по «зебре». От удара люди разлетелись в разные стороны. Момент ДТП попал на видео.

15-летний молодой человек скончался на месте. Его 16-летнюю спутницу доставили в больницу, но врачам спасти её не удалось.

Управлял «КИА Рио» 37-летний трезвый водитель. За ним только за прошлый год числится 16 штрафов, 12 из которых — за превышение скорости.





Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан.



