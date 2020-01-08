Украинский лайнер разбился в Иране. На видео попал, предположительно, момент крушения

Boeing 737 «Международных линий Украины» потерпел крушение рано утром 8 января после взлёта из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту, по данным минавиации Ирана, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все пассажиры и экипаж погибли, сообщает консульская служба МИД Украины в Facebook.

Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран выясняет, были ли среди пассажиров разбившегося самолета граждане России, отмечает РИА Новости.

По информации FlightRadar, рейс PS752, направлявшийся в Киев, вылетел из Тегерана в 5:42 мск и перестал передавать данные спустя две минуты. По сведениям сервиса, «Международные авиалинии Украины» купили этот Boeing 737-800 в 2016 году, он был новым.





ADS-B data and aircraft information regarding #PS752. https://t.co/JMpj7igNHt



PS752 was operated by a 737-800 (not a MAX) registered UR-PSR. Delivered new to Ukraine International Airlines in 2016. pic.twitter.com/eMhnBtpQP6 — Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.

По информации агентства Fars, авария произошла из-за технической неисправности. Иранские службы спасения в окрестностях Тегерана нашли бортовой самописец Boeing-737, его передали правоохранительным органам, пишет ТАСС.

В соцсетях появились видеозапись падающего горящего объекта – по словам очевидцев, это и был украинский самолёт. Также очевидцы, СМИ и Общество Красного полумесяца Ирана публикуют кадры с места крушения.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 8 января 2020 г.

Между тем сегодня утром Иран атаковал военные объекты США в Ираке. РБК со ссылкой на иностранные СМИ сообщает о более 80 погибших. Ответственность за атаки на себя взял Корпус стражей исламской революции, который заявил, что обстрел стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США в Багдаде в ночь на 3 января. Федеральная авиационная администрация США запретила невоенным американским самолетам совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов.



