«Сумеречную зону» изгнали из центра Петербурга до полуночи. Теплоэнергетики заменили пять метров ненадёжной трубы

Ремонтные работы по замене трубопровода на 8-й Красноармейской улице завершили с опережением нормативных сроков. Об этом рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 7 января.

Теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода и провели диагностику нового участка. Сейчас идёт процесс восстановления циркуляции и заполнения системы теплоснабжения водой. «Отопление с резервной схемы перевели на штатный режим», — уточнили на предприятии.

Кипяток вырвался наружу у 9/11 дома на 8-й Красноармейская улице в рождественскую ночь. Проезжую часть и тротуары заволокло паром. Очевидцы назвали увиденную картину «сумеречной зоной». Изначально соощалось, что ремонт будет завершён к 8 утра 8 января.



