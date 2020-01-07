Второй пешеход скончался в больнице после аварии у площади Мужества. «Киа Риа» управлял опытный лихач с багажом штрафов

Таран пешеходов в Выборгском районе Петербурга привёл к двум жертвам. На месте аварии погиб мужчина, его спутница скончалась в больнице. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 7 января.

По данным «Фонтанки», автомобилем «Киа Рио» управлял трезвый 37-летний водитель с весомым багажом штрафов. За автолюбителем числится 16 административных нарушений только за прошлый год. 12 раз нарушителя привлекали за скоростную езду, также петербуржец игнорировал знаки и не уступал дорогу общественному транспорту.

Авария у 9 дома на проспекте Тореза произошла около шести вечера. ДТП попало на видео. На кадрах запечатлён несущийся «Киа Рио», который сбивает пару на пешеходном переходе. От удара люди разлетаются в разные стороны. На вид пострадавшим 25 лет. Мужчина погиб на месте пришествия, его спутницу госпитализировали, врачам спасти её не удалось.



