В Красном Селе пешеход попытался разбить стекло автомобиля. Водитель решил отстреливаться

Конфликт между автолюбителем и пешеходом закончился стрельбой в Красносельском районе Петербурга. Видео дорожных разногласий опубликовали очевидцы в социальных сетях 7 января.

В кадр попал двор 42 дома на улице Геологической. Около 20.21 к белому автомобилю подошли двое. Один занял водительское кресло, второй — встал на пути транспорта. Затем, по словам очевидцев, пешеход попытался разбить в машине боковое стекло. Тогда из салона выскочил водитель и выстрелил в нападавшего. Агрессор после стрельбы ретировался, а автомобиль уехал.

По данным «Фонтанки», в полицию заявлений о конфликте по данному адресу не поступало.



