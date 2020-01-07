СКА в третий раз в сезоне проиграл «Спартаку» в КХЛ

Московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил петербургский СКА со счетом 3:1. Встреча состоялась 7 января на столичной «ЦСКА-Арене», где «красно-белые» проводят домашние игры.

«Спартак» вышел вперед на десятой минуте. Федор Малыхин после передач Патрика Херсли и Дмитрия Вишневского реализовал большинство, пишет 7 января РБК.

В концовке первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Андрей Кузьменко сравнял счет, а затем Илья Зубов забил второй гол в ворота шведского голкипера СКА Магнуса Хелльберга.

Окончательный счет на 56-й минуте установил чешский нападающий «Спартака» Робин Ганзл. За две с половиной минуты до финальной сирены главный тренер гостей Алексей Кудашов заменил вратаря на шестого полевого игрока, но результата этот ход не принес.





«Спартак» обыграл СКА третий раз в нынешнем сезоне. Ранее столичный клуб дважды побеждал в Санкт-Петербурге в октябре — 3:2 в овертайме и 3:2. До этого спартаковцы проиграли СКА десять домашних матчей подряд.

«Спартак» набрал 56 очков, оставшись на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. СКА с 63 баллами — на второй позиции.