Хулиганы, устроившие подрыв в Сланцах, ранили «розочкой» подростка

После подрыва под окнами жилого дома в Сланцах последовал кулачный бой. Агрессоры повели себя нечестно и пустили в ход разбитую бутылку.

О подробностях потасовки на улице Свердлова сообщает 47news 7 января. По словам хозяйки квартиры, фрагменты разорвавшегося снаряда попали в форточку, в комнате сыновей загорелась занавеска.

«Ее удалось быстро потушить, а муж с детьми засобирались на улицу, чтобы проучить хулиганов. А те только и добивались драки. Один из них разбил бутылку и «розочкой» заехал моему младшему сыну по уху», — отметила жительница Сланцев Серафима.

По словам женщины, к подрыву под окнами причастны трое парней лет 20–25, а также мужчина лет 35. Все агрессоры были «как будто под действием наркотиков или пьяные». Компания успела скрыться до приезда полицейских.



