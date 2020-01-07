«Люди летели от пешеходного перехода». У площади Мужества «Киа» сбил пару, мужчина погиб, его спутницу спасают врачи

Смертельная авария с участием пешеходов произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 7 января. О ДТП у 9-го дома на проспекте Тореза в социальных сетях рассказали горожане.





«Люди летели от пешеходного перехода. Женщину забрали чуть дальше пешеходного, а мужчина погиб рядом с остановкой», — написала Татьяна. По словам горожан, автомобиль «Киа» ехал с высокой скоростью, после аварии ботинки и носки оказались разбросанными в разные стороны.

В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти добавили, что авария произошла около шести вечера. Трезвый 37-летний водитель «Киа Рио» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по «зебре». На вид пострадавшим около 25 лет.

Мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте. Его спутницу в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

Ещё один пешеход получил травмы в аварии на проспекте Наставников, 21. Автомобиль ВАЗ-2112 рванул на красный и сбил 65-летнюю пенсионерку. Пострадавшую в тяжёлом состоянии отвезли в больницу.