Оглушительное хулиганство. В Сланцах ищут компанию, устроившую подрыв под окнами жилого дома

Полиция ищет компанию хулиганов, переполошивших жителей улицы Свердлова в Сланцах вечером 7 января. Под окнами 26-го дома взорвалось нечто.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около половины шестого вечера 7 января молодые люди бросили неизвестное вещество под окно первого этажа дома.

«Это точно была не петарда, а какой-то взрывпакет или что-то похожее», – рассказала 47news хозяйка квартиры.

От хлопка получил травмы юноша 17 лет. На место происшествия выехали полицейские и дежурная смена ближайшей пожарной части. По подозрению в хулиганстве ищут нетрезвую компанию из четырех человек.



