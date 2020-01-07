Иран отложил похороны убитого военными США генерала Сулеймани. Желающие с ним попрощаться гибнут в давке

Власти Ирана перенесли церемонию погребения генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации под руководством США в ночь на 3 января. Причина – слишком большое скопление народа в городе Керман, где должны были состояться похороны генерала и куда 7 января утром доставили его тело.

Власти официально объявили, что ритуал погребения откладывается, поскольку место проведения церемонии переполнено желающими проститься с убитым, так что перенести останки на кладбище невозможно, передает Press TV. Новая дата похорон пока не сообщается. По данным руководителя скорой помощи города, в давке уже погибли 40 человек, еще 213 пострадали, передает BBC.

Ракетный обстрел иракского Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, обострил конфликт на Ближнем Востоке. В Министерстве обороны США убитого называют организатором атак на базы международной коалиции в Ираке. Власти Ирана готовят 13 вариантов ответа на атаку со стороны США, заявил 7 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.



