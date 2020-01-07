Природа сотворила чудо в рождественскую ночь. Ладогу покрыли ледяные блюдца

Уникальное природное явление на Ладожском озере наблюдал автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. В рождественскую ночь воду покрыли «ледяные блюдца».

Фото с берега Ладоги петербуржец прислал в редакцию «Фонтанки» 7 января. Снимки сделаны в районе посёлка Морье во Всеволожском районе. На кадрах запечатлены ледяные круги, которые ещё называют «блинчиками» или «блюдцами».

«Это характерное явление для северных стран. "Ледяные блюдца" образуются при резком понижении температуры. Начали они формироваться позавчера. Сначала образуется комок взвеси, потом он начинает вращаться и леденеть», — отметил Глазков.



