В Твери от хлопка в газовой плите выбило окна в квартире. Пострадали двое

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Курске 7 января. Пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в пятиэтажном доме на Рябиновой улице. В результате хлопка в квартире выбило окна. По данным РБК, пострадал мужчина, которого с ожогами доставили в больницу, а также проходившая мимо девочка. Ребенка поранило осколками стекла, но госпитализация не понадобилась.

По предварительной информации, причиной вспышки газа стала утечка газа из кухонной плиты.

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба, добавили в пресс-службе главка.

Хлопок бытового газа произошел 2 января в квартире, расположенной на третьем этаже дома 19 по бульвару Гусева в Твери. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека.



