Владимир Путин встретился с президентом Сирии. И проехался по улицам Дамаска

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Сирии, сообщил 7 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин проехал по улицам Дамаска, а затем прибыл в командный пункт группировки российских войск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Выслушав доклады военных о ситуации в различных регионах Сирии, главы государств перешли к двусторонним переговорам российской и сирийской делегаций. Владимир Путин в разговоре с сирийским президентом порадовался «восстанавливающейся мирной жизни» на улицах Дамаска, признаки которой можно заметить невооруженным глазом, сказал Дмитрий Песков. Кроме того, по словам пресс-секретаря, президент России констатировал, что на пути восстановления сирийской государственности «пройдено огромное расстояние». Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за вклад России в борьбу с терроризмом и поздравил россиян с Рождеством, добавил Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Программа визита президента России в Сирию еще не исчерпана, сказал его пресс-секретарь. При этом 8 января, как говорится на сайте Кремля, Владимир Путин планирует посетить Турцию и принять участие в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Он также рассчитывает провести переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они будут посвящены не только турецко-российским отношениям, но и ситуации в Сирии и Ливии.



