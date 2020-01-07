Недетский трюк показал водитель на Васильевском. Порулить «Маздой» дали ребёнку

Водителя с ребёнком на коленях заметили петербуржцы 7 января на Васильевском острове. Видео с улицы Кораблестроителей опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах запечатлена «Мазда 6». В боковом водительском окне можно разглядеть голову ребёнка. Автомобиль видели в районе №31/1 по улице Кораблестроителей около 14.30. Когда светофор дал зелёный свет, водитель с ребёнком на руках надавил на газ, и «Мазда» уехала.



