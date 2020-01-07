В Тамбовской области в лобовую вышли Mitsubishi Outlander и Renault Duster. Погибли четверо

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух внедорожников под Тамбовом 7 января. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По информации полиции, ДТП произошло во вторник на 382-м километре трассы Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области.

«Столкнулись 2 внедорожника, Mitsubishi Outlander и Renault Duster, в результате столкновения четыре человека погибли: два в одном автомобиле, два в другом», – рассказали в пресс-службе.

Произошло лобовое столкновение, все обстоятельства выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа полиции.



