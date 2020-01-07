Как выглядит фестиваль огня на Стрелке Васильевского острова. Смотрите трансляцию «Фонтанки»

Шоу огня и фейерверков 7 и 8 января соберет петербуржцев в Рождество на Биржевой площади и распространится даже на стены Петропавловской крепости. Рассмотрите красочное действо в деталях в трансляции «Фонтанки».

Фестиваль огня «Рождественская звезда» захватит 7 и 8 января Стрелку Васильевского острова. Горожанам обещают пиротехническое шоу из Белоруссии, Азербайджана, Андорры и США, выступления фаерщиков и выдувателей огня, а также VR-рисование в режиме онлайн – на стенах Петропавловской крепости.

«Фонтанка» 7 января режиме реального времени будет наблюдать за шоу, и, если вы не хотите выходить из дома в этот рождественский вечер, то сможете увидеть все детали события на нашей трансляции.

Фестиваль оба дня пройдёт с 19.00 до 21.00, подробнее о программе «Рождественской звезды», а также о схемах подхода и ограничениях движения читайте в тексте «Фонтанки».



