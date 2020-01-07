США перебросили бомбардировщики ближе к Ирану. В Тегеране обещают американцам «кошмар» за убийство генерала Сулеймани

Военно-воздушные силы США перебросили шесть бомбардировщиков B-52, которые до сих пор располагались на базе в Луизиане, на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенный в 3,7 км от границы с Ираном. Об этом 6 января сообщил Foxnews.

Эту меру США предприняли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он обострился после того, как под руководством США был совершен смертельный авиаудар по генералу Ирана Касему Сулеймани. Эту операцию США провели в районе Багдада, столицы Ирака, в ночь на 3 января. На следующий день группировка «Катаиб Хезболлах» распространила угрозу атаковать базы в Ираке, которые используют американские военные.

При этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 7 января заявил, что Тегеран рассматривает 13 вариантов ответных мер на операцию по убийству генерала Сулеймани. Каждый из них может обернуться для США «историческим кошмаром», заявил секретарь, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

«По соображениям безопасности» полеты в столицу Ирака прекратила египетская авиакомпания EgyptAir. Компания отменила рейсы в Багдад с 8 по 10 января «в связи с нестабильной ситуацией в сфере безопасности», с которой столкнулся этот город.



