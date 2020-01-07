Девятимесячную Бэтти ищут у парка «Сосновка». Щенок удрал после взрыва петарды

Французский бульдог сбежал от хозяйки в Выборгском районе Петербурга. Собаку напугал громкий взрыв.

О пропавшей девятимесячной Бэтти в социальных сетях рассказала Ирина 7 января. Накануне вечером горожанка вместе со щенком и ещё одной собакой гуляла в парке «Серебряный пруд». Бэтти общалась с двумя французскими бульдогами без поводка. Один из питомцев заинтересовался загоревшимся по соседству фейерверком, пошёл на него. Пока хозяева останавливали любопытного, прогремел взрыв петарды, и Бэтти унеслась со всех ног.

Последний раз её видели бегущей на улице Жака Дюкло в районе парка «Сосновка». Ирина просит всех, кто заметит беглянку, звонить ей по номеру 89210957246.



