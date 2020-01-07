«Голые, начисто объеденные рябины». Снегири и свиристели обедают в Петербурге

Несмотря на отсутствие морозов, зимние птицы остаются в Петербурге. Снегирей застали за обедом на Шуваловском проспекте 7 января. О красногрудых птицах рассказали горожане в социальных сетях.

Стая свиристелей облюбовала Васильевский остров. Птиц видели на Малом проспекте. «Большая стая, красиво звенит! Местами в районе уже видны следы их пребывания – голые, начисто объеденные рябины и много поклёванных ягод на земле валяются. Всё-таки другие птицы столько еды «за обедом» не портят», — написали горожане.

Предвестников холодов в Петербурге заметили ещё в конце ноября. Снегирей видели около станции метро «Удельная».



