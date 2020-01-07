Следственный комитет показал, что осталось после пожара в Подмосковье, где погибли восемь человек

Место пожара на территории тепличного комплекса в Московской области показал следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело по статье 109, часть 3, УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По данным следствия, 7 января 2020 года на территории частного тепличного комплекса в деревни Малышево городского округа Раменское произошло возгорание временных самовольно построенных бытовок. В ходе тушения пожара обнаружены тела восьми неустановленных человек, еще один госпитализирован в городскую больницу», – сообщает пресс-служба СК.







По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

На месте после того, как пожарные закончили проливать обгоревшие конструкции, начали работать следователи-криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Помимо этого следователям предстоит установить личности погибших и собственника территории.



