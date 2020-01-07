В рождественскую ночь в центре Петербурга появилась сумеречная зона. Её последствия устранят только завтра

Кипяток вырвался на поверхность и залил проезжую часть и тротуар в центре Петербурга в ночь на 7 января. О коммунальной аварии в социальных сетях рассказали очевидцы в сообществе «Мегаполис».

«Это сумеречная зона», — прокомментировали горожане.

Сообщение о прорыве трубы с горячей водой у дома 9/11 на 8-й Красноармейской улице поступило в 3.20, – отметили в пресс-службе «Теплосети Петербурга». На данный момент вытекание воды устранено, движение транспорта открыто. В компании заверили, что горячая вода и отопление подаются в близлежащие дома по резервной схеме.





«Для предотвращения более серьёзного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. Произведен демонтаж пяти метров тепловой сети, идет процесс укладки нового трубопровода», – добавили на предприятии.

Ремонтные работы планируется завершить к восьми утра 8 января.