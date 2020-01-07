Огненное ралли. Машина российского гонщика загорелась на «Дакаре»

Российский гонщик Владимир Васильев из команды X-raid G-Energy Team досрочно завершил выступление в ралли-рейде «Дакар-2020» в классе внедорожников. Об этом 7 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соревнования.

«На 284-м км спецучастка на третьем этапе гонки машина россиянина загорелась. Васильев и второй пилот, украинец Виталий Евтехов, не пострадали, но вынуждены покинуть «Дакар». К тому моменту Васильев шел девятым на этапе и 11-м – в генеральной классификации», – сообщает агентство.

Для Васильева это уже второй раз, когда ему приходится досрочно покидать соревнования. В прошлом году он снялся из-за технических проблем.

В 2020 году ралли-марафон «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии.



