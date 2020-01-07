Facebook ужесточил антифейковую политику. Он будет удалять поддельные видео и оставлять на них пометку «ложь»

Facebook ужесточил меры борьбы с фейковыми видео, которые распространяют намеренно, чтобы ввести людей в заблуждение. Об изменениях в политике сообщила 6 января вице-президент Facebook Inc Моника Бикерт; ее заявление опубликовано на сайте компании.

В сообщении говорится, что Facebook особенно обеспокоен так называемыми deepfakes («глубокими подделками») — видео, для манипуляций с которыми используют искусственный интеллект и нейросети. Этих видео, намеренно искажающих реальность, пока не очень много в соцсетях, констатируют в руководстве компании, однако они, тем не менее, «представляют собой серьезный вызов для отрасли и всего общества».

Facebook будет удалять поддельные видео, в случае если они подойдут под один из двух критериев. Во-первых, под запретом окажутся ролики, отредактированные способом, неочевидным для обычного пользователя, — то есть те, которые могут ввести зрителя в заблуждение и заставить поверить, что герой видео сказал то, чего на самом деле не говорил. Во-вторых, удалять Facebook будет созданные с помощью искусственного интеллекта или нейросетей видеозаписи, которые накладывают изображение на ролик так, что невозможно понять, что оно поддельное (например, одного человека на записи заменяют другим).

Даже если видеозапись не подходит ни под один из перечисленных критериев, она все равно может оказаться подвергнута проверке, подчеркивает Моника Бикерт. Если проверяющие оценят ее как ложную — полностью или отчасти, — Facebook сократит их выдачу в ленте. А пользователей, которые попытаются таким роликом поделиться, соцсеть предупредит, что видео недостоверно.



