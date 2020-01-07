Россия не попала в топ-50 стран, чьи паспорта считаются самыми привлекательными. «Фонтанка» озвучивает первую тройку

Россия заняла 51-е место в рейтинге привлекательности паспортов, который регулярно составляет швейцарская компания Henley&Partners. Наличие гражданства РФ позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.

Как пишет 7 января РИА Новости, возглавила список Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. На втором месте – Сингапур (190 стран). Третье делят Германия и Южная Корея (обе — по 189).

В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.



