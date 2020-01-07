«Не верьте этим липовым дедам-морозам». «Вкусвилл» предупредил петербуржцев о мошенниках

Торговая сеть «Вкусвилл» предупредила жителей Петербурга о мошенниках. Сообщение опубликовано на сайте ретейлера.

Неизвестные используют копию сайта «Вкусвилла» для получения личных данных. Клиентам рассылают ссылку на фейковый ресурс через мессенджер и обещают 2000 бонусов.

«Друзья, пожалуйста, не верьте таким сообщениям! Мы не имеем никакого отношения к этой рассылке в Viber-е и не запускали никаких похожих акций. Будьте осторожны, пожалуйста! Не верьте этим липовым дедам-морозам», — отметили во «Вкусвилле».

В комментариях в «Фейсбуке» клиенты подтверждают получение данной рассылки и отмечают, что ввод пришедшего через смс кода не привёл к снятию каких-либо сумм.



