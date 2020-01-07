Росгвардия рассказала, сколько оружия на руках у жителей России

Три процента россиян владеет оружием. 37 тысяч его лишились в прошлом году.

Почти 4 млн россиян владеют 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия. Как пишет 7 января ТАСС, в 2019 году Росгвардия аннулировала более 37 тыс. разрешений на гражданское оружие.

«В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия, а всего на учете в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия», – уточнили в ведомстве.

В прошлом году ведомство провело 2,8 млн проверок сохранности оружия. Именно по их результатам и было аннулировано 37,8 тыс. разрешительных документов на гражданское оружие.

В Росгвардии отметили, что они начали работу по созданию электронной системы по контролю за оборотом огнестрельного оружия. Предполагается, что такая система будет создана на базе отечественных технологий и будет способна оперативно обрабатывать значительные массивы информации



