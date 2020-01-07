Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 61.23р
68.06р
13:14 09.01.2020
Расширенный поиск

Бизнес
09.01.2020 12:06
Печать

Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит

Планы газового гиганта подогрели интерес бизнеса к вложениям в офисную недвижимость. Но новые объекты строятся медленнее, чем возникает в них потребность, инвесторы неверно оценили перспективы.

Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит

Александр Коряков/Коммерсантъ

В следующем году Петербург ожидает усиление дефицита офисных площадей, следует из данных участников рынка коммерческой недвижимости. Согласно отчету компании Knight Frank, в 2019 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 105 тыс. кв. м, что почти в три раза меньше, чем в 2018 году.

По данным экспертов, новые офисы открывались преимущественно в Приморском, Центральном и Василеостровском районах. Одним из самых крупных объектов стал МФК «Наличная 44» (15,5 тыс. кв. м) — проект СК «Дальпитерстрой», начатый еще в 2011 году. Также рынок аренды пополнил комплекс зданий на Большой Морской улице суммарной площадью 22,8 тыс. кв. м, выкупленный холдингом «Империя» (развивает сеть БЦ «Сенатор») у ВТБ. Renaissance Development ввела БЦ Renaissance Fontanka класса А общей площадью 4 500 кв. м. Примерно треть новых площадей задействована строителями под собственные нужды, остальное – для сдачи в аренду.

Объем сделок тоже сокращался. Так, по данным Knight Frank, в 2019 году было сдано 106 тыс. кв. м, что на 22% меньше, чем годом ранее. Главными потребителями, как и раньше, выступили ИТ-компании и представители нефтегазового сектора: на них пришлось 32% и 39% всего объема соответственно. В целом баланс между спросом и предложением пока удалось соблюсти. Доля свободных офисных площадей в течение года сохранялась на уровне 4 – 6%, оценивают в Colliers International. Но больших офисов в городе практически не осталось, признают эксперты. К примеру, блоки свыше 1 000 кв. м на конец третьего квартала были доступны лишь в девяти бизнес-центрах класса A. В объектах класса B также обострился дефицит. В итоге, чтобы удовлетворить спрос, собственники занялись игрой в тетрис: перемещали арендаторов внутри объектов, чтоб «посадить» на объединенные площади более крупных клиентов.

Ставки неизбежно растут. По итогам 2019 аренда в классе A подорожала на 5 – 7%, в классе B на 2 – 3%, комментирует Дмитрий Кузнецов, заместитель директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International. Для сравнения: в 2018-м площади класса А выросли в цене на 6,7%, класса B – на 0,5%, оценивал Knight Frank.


В следующем году ситуация только усугубится. «В 2020 году рынок ждет дальнейшее сокращение объема ввода и свободного предложения, поскольку новых объектов почти не строится», – комментирует Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg.  

В создавшемся дефиците косвенно виноваты инвесторы, которые неверно оценили планы «Газпрома», в один голос заявляют участники рынка. Они слишком долго откладывали строительство новых объектов, потому что ожидали освобождения площадей структурами газового гиганта. Но, во-первых, небоскреб Лахта Центр, построенный уже больше года назад, не будет заселен сотрудниками газового гиганта в 20-м, как раньше планировалось. Задержка вызвана отделочными работами. А во-вторых, даже окончательный ввод небоскреба не слишком повлияет на ситуацию на рынке. Еще в начале 2019 года выяснилось, что весь небоскреб на Лахте займет головная компания ПАО «Газпром». Даже «Газпром нефть», которая строила здание, ищет земельный участок для строительства собственного офиса и должна принять решение до конца 2020 года. По оценкам экспертов IPG.Estate, компании потребуется порядка 120 – 150 тыс. кв. м офисных площадей, чтобы консолидировать все структуры в рамках будущей штаб-квартиры.

В город же продолжают переезжать и другие дочерние структуры «Газпрома».

Известие о том, что Лахта Центра хватит не всем, создало оживление на офисном рынке, отмечает Михаил Тюнин. К примеру, началось строительство новой очереди бизнес-центра «Невская ратуша» в Дегтярном переулке. Арендопригодная площадь здесь составит около 77,3 тыс. кв. м, но ввод запланирован только на второе полугодие 2022 года.

Компания «Развитие» получила разрешение на строительство бизнес-центра рядом с ТРК «Варшавский экспресс» общей площадью около 46 тыс. кв. м.

«Много проектов размораживается. И многие владельцы участков думают строить на них именно бизнес-центры», – отмечает Дмитрий Кузнецов. По его словам, особенной популярностью пользуются локации вблизи «Невской ратуши». К примеру, ранее «Фонтанка» рассказывала, что на месте снесенных гаражей на Кирочной улице может появиться 9-этажный офисный центр. 

Но сроки ввода в эксплуатацию большинства уже заявленных объектов находятся на горизонте 2022 -2023 годов, а до этого времени дефицит качественных площадей сохранится, считает Михаил Тюнин.


В Rusland SP ожидают значительного сокращения вакантных площадей в 2020 году. «Нынче объём ввода был значительно ниже, чем в прошлом году», – отмечает Александра Царук. Кроме того, большинство новых проектов имеют сравнительно небольшую площадь – от 3 до 5 тыс. кв. м. Крупные офисы строятся компаниями в основном под собственные нужды. В результате арендные ставки вырастут в пределах 5%, прогнозирует эксперт.

Основными претендентами на новые офисы продолжат оставаться структуры «Газпрома» и ИТ-сектор, считают в Colliers International. Последние, по сути, стали «новой нефтью». «Этому способствуют как глобальные тренды – многократное увеличение объема передаваемого в мире трафика, требующее новых технологий для обеспечения скорости их передачи и обработки, так и курс на импортозамещение, локальные законодательные инициативы – например, «закон Яровой», предписывающий хранить все данные в России», – комментирует Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге.

Усиливающаяся нехватка офисов послужит стимулом для инвесторов вкладываться в создание новых объектов. «Наиболее востребованные бизнес-центры – это проекты нового строительства класса А в Центральном, Петроградском и Московском районах, в частности в локации «Пулково», – комментирует Михаил Тюнин.

Но, судя по последним приобретениям инвесторов, в ближайшее время новые проекты будут, скорее, результатом реконцепции, а не новым строительством, заключает Александра Царук.

Нехватка крупных офисных пространств также задает моду на коворкинги. Так, по оценке компании JLL, в Петербурге сегодня работает более 40 таких пространств, управляемых как сетевыми, так и несетевыми операторами. Их общая площадь составляет 22,7 тыс. кв. м. В 2020 году рынок пополнится еще 8 тыс. кв. м таких офисов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ЗАО "Инвестторг"
      09.01.2020 12:19

      СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

      Компания «Инвестторг» радует своих покупателей интересными предложениями. Теперь можно приобрести квартиру в жилых комплексах застройщика всего от 10 500 рублей* в месяц.
      ЖК «Наутилус»/ГК "КВС"
      09.01.2020 11:51

      В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

      Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
      ГК «Полис Групп»
      09.01.2020 10:42

      Введены в эксплуатацию 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      07.01.2020 18:00

      В ожидании чуда: Рождество в Царском селе

      Традиция празднования Нового Года в России была введена Петром I. Но самым торжественным и светлым новогодним праздником для населения Российской империи было Рождество Христово.
      www.shutterstock.com
      31.12.2019 18:00

      Новогодняя открытка с Царскосельских холмов

      С Новым годом и Рождеством петербуржцев поздравляет застройщик «Терминал-Ресурс».
      ГК «Эталон»
      30.12.2019 17:37

      С Новым Годом и Рождеством петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

      Группа «Эталон»а поздравляет петербуржцев с праздниками!
      ГК «Ленстройтрест»
      30.12.2019 15:24

      Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

      Дошкольное учреждение на 105 воспитанников, построенное ГК «Ленстройтрест» в голландском квартале «Янила», получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
      unsplash.com
      30.12.2019 14:02

      ПСК: выбор человека года – это выбор в пользу архитектуры Петербурга

      Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев стал человеком года по версии издания «Деловой Петербург». Как считает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, смысл такого выбора шире, чем просто акцент на личности – это фокус на архитектурной составляющей Петербурга.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      30.12.2019 13:17

      Сдана в эксплуатацию самая высокая новостройка Петербурга

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Петр Великий», в состав которого входит 32-этажный дом высотой 118 метров. Передача ключей от квартир состоится в первом полугодии 2020 года.
      Группа «Эталон»
      30.12.2019 12:36

      Рыжий Кот Группы «Эталон» поздравил детей с наступающим Новым годом

      В преддверии Нового года талисман Группы «Эталон» посетил центр содействия семейному воспитанию № 2 и поздравил воспитанников с наступающим 2020 годом.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      30.12.2019 12:14

      ЮИТ приобрел земельный участок рядом с историческим центром Казани

      Финский концерн ЮИТ в Казани зарегистрировал право собственности на земельный участок, находящийся рядом с историческим центром города, на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
      30.12.2019 12:05

      «Алмаз – Антей» ввел в Москве новую систему организации воздушного движения

      В конце декабря 2019 года в штатную эксплуатацию введена автоматизированная система планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения. Система разработана концерном «Алмаз – Антей»