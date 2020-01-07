Заарканенный «Ленд Ровер» не сдался угонщику на Кондратьевском. Ключи от внедорожника пропали в частной клинике

Угонщик не смог вдоволь насладиться поездкой на чужом в «Ленд Ровере» в Калининском районе Петербурга. Двигатель у машины внезапно заглох.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне в полицию поступило сообщение от представителей компании по установке систем сигнализации «Аркан». Специалисты зафиксировали угон «Ленд Ровера Дискавери» от второго дома на Кондратьевском проспекте.

Владелец автомобиля получил аналогичное сообщение, после чего двигатель был заглушен у дома 24 на улице Ватутина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые обнаружили внедорожник по данному адресу.

Автолюбитель рассказал, что ключи от машины пропали у него во время процедур в медицинской клинике на Кондратьевском проспекте. Неизвестный не смог уехать далеко, так как двигатель дистанционно заблокировала противоугонная система. Потенциальный ущерб водитель оценил в 3 млн рублей.

«Главный врач медучреждения пояснил, что ввиду того, что клиника осуществляет свою деятельность на условиях анонимности для пациентов, личные данные граждан, указанные ими при поступлении, могут быть вымышленными. Иномарка передана владельцу. Полиция устанавливает личность и местонахождения лица, причастного к покушению на хищение иномарки», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



