СМИ: В давке на прощании с генералом Сулеймани погибли 35 человек

Иранское телевидение сообщает, что на церемонии прощания в родном городе с генералом Касемом Сулеймани произошла страшная давка. В ней якобы погибли 35 человек и 48 пострадали.

В город Керман на юго-востоке Ирана, как пишет 7 января BBC, приехали сотни тысяч людей.

«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры», – заявил глава скорой помощи города.

Сегодня же парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.



