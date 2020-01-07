«Нечто, заимствованное со стороны». Патриарх Кирилл назвал данью западной моде закон о домашнем насилии

Патриарх Кирилл полагает, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия — не что иное, как дань западной моде. Об этом он заявил в интервью, которое вышло в эфир телеканала «Россия 1» 7 января.

Патриарх предположил, что авторы законопроекта разработали его в стремлении скопировать правовые нормы, действующие в зарубежных странах — попали в «зависимость от иностранных новаций».

«Само понятие "семейно-бытовое насилие" – это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа», — приводит цитату патриарха «Интерфакс».

Кирилл заявил, что вмешательство в семейные отношения извне, которое практиковалось в Советском Союзе — со стороны участковых, домовых комитетов, парторганизаций — не оправдало себя.





«При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами», — выразил уверенность он.

Причина бытового насилия лежит в сфере компетенции церкви, сказал настоятель.

Ранее патриарх Кирилл уже критиковал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В начале декабря он призвал отнестись к этой инициативе с осторожностью, усмотрев в ней опасные тенденции.

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован в конце ноября. Он вызвал широкую общественную дискуссию: в частности, отрицательное заключение на него трижды давала детский омбудсмен Анна Кузнецова.