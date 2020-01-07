Третий лишний. Под Петербургом после новогодней ночи парочке потребовалось такси, но без водителя

Желание побыстрее добраться до дома после новогодних гуляний привело к уголовному делу. Житель Кудрово решил воспользоваться услугами такси, водитель ему не потребовался.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, новогодняя ночь закончилась потерей рабочей лошадки для таксиста в Кудрово.

Около пяти утра белый «Фольксваген» у железнодорожной станции Заневский Пост остановили мужчина и женщина. Пассажиры попросили отвезти их за 200 рублей к 30-му дому на проспекте Большевиков, но быстро передумали и назвали другой адрес: Дальневосточный проспект, 30. Водитель перемену настроения не оценил и ответил отказом.

Тогда незнакомец начал бить кулаками по капоту. Чтобы утихомирить буяна, автолюбитель покинул водительское кресло. В это время парочка забралась в салон, автомобиль дал газу и уехал. Позже «Фольксваген» нашли брошенным на Дальневосточном проспекте.





6 января потенциального угонщика задержали во Всеволожске. 27-летний житель Кудорово официально не работает. «В отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Накануне ещё один таксист лишился своего автомобиля в Петербурге. Клиенты угрожали 27-летнему водителю ножом, на шею ему накинули удавку.