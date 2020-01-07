I can dance. Илон Маск танцем начал презентацию электрических внедорожников в Шанхае

Мастерство сольного танца предприниматель запостил в своем Twitter.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020





Таким образом он настроил пользователей на новость о запуске производства электрических внедорожников Model Y на заводе Tesla в Шанхае. О презентации 7 января сообщает Reuters.

Запуск этого производства позволит заводу нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.

Выбор модели вызван тем, что Model Y пользуется большим спросом, чем все другие автомобили Tesla вместе взятые.

Строительство завода в Шанхае, ставшего первым предприятием Tesla по производству электромобилей за пределами США, было начато в январе 2019 года. В декабре завод выпустил первую партию электромобилей Model 3.



