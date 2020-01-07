В объективе «Фонтанки»: В Кронштадтском морском соборе Рождество встретили около пятисот военнослужащих

Ночное рождественское богослужение в Кронштадтском морском соборе в ночь с 6 на 7 января посетили около пятисот военных и членов их семей. Среди тех, кто встречал Рождество на службе в храме, — военнослужащие Военного учебно-научного центра Военно-морского флота (ВМФ), Ленинградской военно-морской базы и Объединенного учебного центра ВМФ.

К пришедшим на ночное богослужение обратился настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин).

«Для многих присутствующих здесь военных моряков это первая ночная рождественская служба в стенах Никольского Морского собора Кронштадта. Большинство верующих в храме — это призывники срочной службы», — цитирует его телеканал «Звезда».

Военные моряки из года в год встречают Рождество в Никольском соборе в Кронштадте. В прошлом году, в частности, при ночном богослужении присутствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.



