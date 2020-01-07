Пожар под Петербургом, в котором погиб человек, мог начаться из-за новогодней петарды

О том, что правоохранительные органы рассматривают версию о том, что строение в деревне Старицы Гатчинского района области полыхнуло после запуска петард и фейерверков, пишет 7 января 47news.

По данным издания, очевидцы рассказали полиции, что одна из петард праздничного салюта, предположительно, угодила в деревянную 36-метровую постройку у очистных сооружений, после чего та полыхнула. Огонь, по имеющейся информации, охватил сам дом и стоящий рядом сарай.

Пожар начался в рождественскую ночь, сразу после полуночи. Возгорание было ликвидировано к 1:27. В ходе разбора обгоревших конструкций пожарные нашли останки. Данные погибшего и обстоятельства случившегося уточняются.



