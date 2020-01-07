YouTube убрал рекламу из роликов для детей

Комментарии, уведомления и таргетированная реклама исчезнут из «детского видео». YouTube обновил политику для таких роликов. Запись об этом появилась в блоге компании накануне, 6 января.

Как пишет tjournal, платформа ограничила сбор и использование личных данных на роликах, предназначенных для детей.

«Теперь YouTube рассматривает личную информацию любого, кто смотрит детский контент на платформе, как исходящую от ребёнка, независимо от возраста пользователя. YouTube отмечает, что новые правила — требования закона США о защите личных сведений детей в Интернете. Несмотря на то, что закон действует только в Штатах, изменения коснутся всех стран», – сообщает издание.

Год назад пользователи обвинили ресурс в сборе информации о пользователях младше 18 лет и использовании её для размещения таргетированной рекламы. В сентябре прошлого года YouTube был оштрафован за это на 170 миллионов долларов.

Отказ от показа такой рекламы, как подсчитывали специалисты, приведет к снижению доходов ресурса на 50 миллионов долларов ежегодно.



