«Новогодний вирус». СМИ рассказали, какие поздравления в WatsApp лучше не открывать

Хакеры активно распространяют в мессенджере WatsApp так называемый «новогодний вирус» — вредоносные ссылки, которые ведут на зараженные страницы в интернете. Злоумышленники пользуются новогодними праздниками, и не исключено, что в этот период вирусная рассылка может оказаться более эффективной, чем обычно, отмечает издание GizChina.

Сообщения с вирусами хакеры маскируют под новогодние поздравления. Чтобы прочитать такое поздравление до конца, требуется перейти по прикрепленной ссылке. Это грозит пользователям похищением их данных с компьютера или смартфона.

В конце 2019 года разработчики WatsApp устранили уязвимость, которая позволяла хакерам удаленно скомпрометировать устройство, на котором установлен мессенджер, или похитить с него данные. Эта ошибка предоставляла возможность, зная всего лишь телефонный номер жертвы, отправить ей в WatsApp вредоносный файл и тем самым автоматически установить на ее устройство шпионское приложение.



