Индуса Петербург встретил дождем и ножом. За такси из Пулково пришлось заплатить втридорога

Особенности рынка такси познал уроженец Индии в Петербурге. Встретивший иностранца водитель отвёз к банкомату, где ждал человек с ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне днём в полицию обратился 34-летний мужчина с двойным гражданством – Индии и Великобритании. 31 декабря турист прибыл в Пулково и, чтобы добраться до города, воспользовался услугами такси: погода северной столицы не сильно обрадовала иностранца моросью. Серый «Киа Риа» довёз его до банкомата в 52-м доме на проспекте Ветеранов. Когда иностранец снимал деньги, к нему подошёл незнакомец с ножом. Получив 16 тысяч рублей, агрессор распрощался. Гость Северной столицы вернулся в такси и благополучно прибыл в хостел в переулке Гривцова.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



