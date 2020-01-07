Иран признал Пентагон террористической организацией. Военные США стали вне закона после гибели генерала Сулеймани

Парламент страны проголосовал 7 января за признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает ИТАР ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

«Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана, КСИР)] Касема Сулеймани», – сообщает агентство.

Законопроект поддержали 228 депутатов из 238 принявших в нем участие.

Сам документ – поправка к принятому в Иране в апреле 2019 года закону о признании террористическим Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Он, в свою очередь, был принят в ответ на решение Дональда Трампа в том же апреле внести в список иностранных террористических организаций КСИР.



