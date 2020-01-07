Пропавшее наследство. Полиция Петербурга ищет двух блондинок и мужчину с татуированными пальцами за кражу из сейфа

Стали известными подробности пропажи почти трех миллионов и золотых часов из квартиры в Красносельском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 7 января, после заявления 84-летней петербуженки о краже крупной суммы денег и памятных часов из золота из квартиры дома на Петергофском шоссе возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Как выяснилось, 2 650 000 рублей и часы были в сейфе, ключи от которого сын заявительницы, 44-летний ранее судимый и состоящий на учете в ПНД, держал на видном месте. В ночь с 5 на 6 января у него в гостях были знакомый по имени Андрей и две блондинки. После их ухода в два часа ночи и обнаружилась пропажа ценностей из сейфа.

Крупная сумма денег оказалась в распоряжении мужчины после смерти отца – они ему перешли по наследству.

Теперь полиции предстоит найти бородатого Андрея с татуировками на плече и пальцах руки, а также двух блондинок в светлых куртках.



