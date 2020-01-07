В Петербурге родители пустились в запойное празднование. Отсутствие дочери, оставленной на няню, заметили только на третьи сутки

Алкогольная встреча Нового года заставила родителей в Выборгском районе Петербурга забыть о собственном ребёнке. Когда трезвость ума вернулась, в пропаже дочери заподозрили няню.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне вечером в полицию позвонил мужчина и заявил о пропаже четырёхлетней девочки. Ребёнка, по его словам, ещё три дня назад увела знакомая матери. Теперь её телефон отключен.

Сотрудники полиции, прибывшие в квартиру на улице Кустодиева, застали 41-летнюю мать, работающую упаковщицей, и 53-летнего отца, числящегося водителем «Яндекс.Такси». Родители рассказали, что за дочерью присматривает их знакомая. Няня водит девочку в детский сад, на развлекательные мероприятия и иногда забирает к себе домой в квартиру на Чкаловском проспекте. Женщина увела ребёнка третьего января, родители этого поначалу и не заметили, так как активно праздновали наступление нового года. Только на третьи сутки мать и отец забеспокоились.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что девочка несколько дней ночевала у знакомой матери. «Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности», — добавили в ведомстве.



