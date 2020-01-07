В Польше сейм собирается принять резолюцию против российской пропаганды

Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска пообещала представить на ближайшем заседании проект резолюции «о российской пропаганде, клевещущей на Польшу». Об этом она написала у себя в Twitter 4 января.

Walka z k?amstwem na temat Polski i historii musi by? sp?jna i mocna, by by?a skuteczna. Na najbli?szym posiedzeniu Sejmu przedstawi? projekt uchwa?y ws. rosyjskiej propagandy oczerniaj?cej Polsk?. Musimy wypracowa? jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-B?o?ska (@M_K_Blonska) January 4, 2020





«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной, — написала она. — Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны! Я приглашаю как власти, так и всю оппозицию ознакомиться с содержанием этой резолюции. Я с удовольствием представлю проект президенту. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю».

В конце декабря президент России Владимир Путин дважды публично высказался о дипломате Юзефе Липском, который работал послом Польши в Берлине в 1930-х годах. Владимир Путин заявил, что дипломат поддерживал антисемитскую политику Третьего рейха и планировал возвести в Варшаве памятник Гитлеру. Президент России также назвал посла «сволочью» и «антисемитской свиньей».

Министерство иностранных дел Польши 25 декабря пообещало изучить высказывания Владимира Путина после праздничных выходных. 3 января Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники написала, что президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, хотя ранее планировал его посетить. По данным источников издания, причина этого решения — присутствие на форуме президента России Владимира Путина.

Между тем вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска ранее уже призывала правительство занять более активную позицию по этому вопросу. «В последние дни мы являемся свидетелями российского пропагандистского наступления, которое оскорбляет Польшу и пытается исказить ее роль в истории. Я с удивлением наблюдаю за пассивностью и беспомощностью правительства», — писала она в Twitter 29 декабря.