Шесть человек погибли в пожаре в Подмосковье. Огонь уничтожил городок строительных бытовок, где жили мигранты

Возгорание в деревне Нестерово Раменского района Подмосковья произошло рано утром 7 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Информация о возгорании поступила в 05:06 мск. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:05, сейчас пожарные разбирают завалы. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м, уточнили в МЧС», – сообщает издание.

Все погибшие, по предварительной информации, – выходцы из Средней Азии, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.



