Автобус Ecolines на Финляндию попал в ДТП. Под Петербургом погиб пешеход

Пешеход погиб в аварии с автобусом в Выборгском районе Ленобласти 7 января. Мужчина переходил проезжую часть вне «зебры».

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 8.15 в районе 102-го километра трассы «Скандинавия» автобус MAN сбил пешехода. 19-летний парень пытался перейти проезжую часть вне перехода. Пострадавший получил серьёзные травмы и скончался на месте.

Автобус принадлежит перевозчику Ecolines. Транспорт вёз пассажиров в Финляндию.

В конце декабря 2019 года автобус Ecolines, следовавший из Петербурга, вылетел в кювет под Таллином. В салоне находились 67 человек, включая водителей. В больницу госпитализировали девятерых пассажиров, в том числе 35-летнюю петербурженку. Изначально сообщалось о неисправности автобуса, но позже перевозчик опроверг эту информацию и заявил о столкновении с неизвестным предметом.



