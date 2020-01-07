Символические подарки и выпечка. Как и с кем россияне планируют провести Рождество выяснил ВЦИОМ

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), три четверти россиян (72%) планируют отмечать православное Рождество в этом году. Об этом чаще всего говорили респонденты в возрасте 45–59 лет и старше 60 (по 76% соответственно).

Если среди православных процент тех, кто собирается праздновать Рождество, традиционно высок – 86%, то удивило количество позиционирующих себя как неверующих и при этом отмечающих праздник – 40%.

«Рождество воспринимается в первую очередь как семейный праздник: три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей (73%). Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь», – сообщает пресс-служба центра.

Большинство опрошенных – 85% – будут поздравлять с Рождеством друзей и родственников. 10% – символическими подарками, 7 – сладостями и выпечкой. На третьем месте полезные вещи – 4%. По 3% набрали варианты с деньгами и игрушками.





Треть опрошенных (36%) сообщили специалистам ВЦИОМа, что, как правило, дарят подарки в этот день близким и друзьям.