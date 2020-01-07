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Общество
07.01.2020 10:32
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«Визит к Минотавру» XXI века – музыкантам бесплатно раздадут скрипки Страдивари, Амати и Гварнери

Для подготовки и выступлений на музыкальных конкурсах, концертах и гастролях скрипачи смогут получить уникальные инструменты из государственной коллекции. Такое положение, подписанное министром культуры России Владимиром Мединским, вступит в силу 10 января.

Все струнные инструменты, внесенные в книгу специального учета, делятся, по существу, на три категории. В первую включены работы итальянских мастеров, «имеющие особую историко-культурную, художественную и научную значимость». Это эталонные произведения так называемой кремонской школы – Антонио Страдивари, Лоренцо Гваданини, семейств Амати (Антонио, Иеронима и Николо) и Гварнери (Иосифа, Андреа (Джузеппе), Иосифа дель Джезу), венецианца Доменико Монтаньяна, туринца Батиста Гваданини и брешианца Гаспара да Сало. Они передаются в пользование музыкантам для подготовки и участия в международных и общероссийских музыкальных конкурсах на срок до трех месяцев.

Работы других итальянских мастеров скрипачи вправе получить даже на шесть месяцев как для подготовки к конкурсам, так и для участия в гастрольно-концертной деятельности и для студийной записи. На год музеям разрешается выдавать созданные западноевропейскими и русскими мастерами инструменты (кроме творений француза Жана Батиста Вильома).

Формально получить уникальную скрипку в безвозмездное пользование вправе любой имеющий профессиональное музыкальное образование. Ходатайствовать об этом должен руководитель организации, в которой работает или учится музыкант. В таком обращении предписывается указать сведения о наградах и званиях, заслугах, планируемой гастрольно-концертной деятельности или об участии в конкурсе, однако отсутствие таких титулов не является юридическим основанием для отклонения прошения. Музей самостоятельно запрашивает и разрешение у самого Министерства культуры РФ. При соблюдении всех требований к документам инструмент не может быть выдан, только если музыкант нарушил ранее принятые обязательства – не вернул выданный ему другой экспонат.


Регламент предусматривает заключение специального договора о передаче в безвозмездное пользование уникального музейного экземпляра. Форма этого документа пока не утверждена, но разработанный культурным ведомством проект предполагает обязательное страхование инструмента по формуле «От гвоздя до гвоздя» («от стены до стены», «от полки до полки») на условиях «От всех рисков» (All risks). То есть полис должен гарантировать выплату возмещения в случае физической гибели или повреждения инструментов по любой причине, в том числе в результате террористических актов, военных и иных действий. Вместе с тем страховщик не отвечает за повреждение скрипки молью, грызунами, жучками и прочими тварями, оставление инструмента без присмотра в транспортном средстве или отсутствие пользователя в месте пребывания в течение более 24 часов. Кроме того, проживающий на первом этаже музыкант должен установить металлические решетки на все окна. Наличие сигнализации, сейфа или иного средства хранения обязательным не является.

Отметим, что государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов была создана при содействии наркома Анатолия Луначарского в 1919 году. На сегодняшний день она считается крупнейшей в мире, объединяет 286 инструментов и находится в ведении Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

Большинству россиян эти инструменты и мастера кремонской школы известны благодаря роману братьев Вайнеров «Визит к Минотавру» и одноименной его экранизации. По сюжету преступники крадут с целью продажи за границу скрипку работы Антонио Страдивари, страховой стоимостью 300 тысяч «золотых» рублей (около полумиллиона долларов), которая находится в пользовании и хранится в квартире музыканта Льва Полякова. На самом же деле эта скрипка была похищена из музея имени Глинки в 1996 году.

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